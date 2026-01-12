Средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение четырех часов. Об сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в понедельник, 12 января.
«С 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что 21 дрон ВСУ был уничтожен над территорией Республики Крым. 18 беспилотников удалось сбить над Краснодарским краем, еще восемь — над акваторией Азовского моря. По четыре БПЛА было уничтожено над территорией Брянской и Курской областей, и один дрон — над Воронежской областью.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 11 на 12 января российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над несколькими регионами России.