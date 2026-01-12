Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ над регионами России

В Минобороны сообщили об уничтожении 21 дрона ВСУ над Крымом за четыре часа.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение четырех часов. Об сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в понедельник, 12 января.

«С 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 21 дрон ВСУ был уничтожен над территорией Республики Крым. 18 беспилотников удалось сбить над Краснодарским краем, еще восемь — над акваторией Азовского моря. По четыре БПЛА было уничтожено над территорией Брянской и Курской областей, и один дрон — над Воронежской областью.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 11 на 12 января российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над несколькими регионами России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше