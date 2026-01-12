Сможет ли Европа помешать Трампу захватить Гренландию

Daily Mail со ссылкой на источники сообщила 11 января, что Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения на остров. Команда республиканца во главе с советником президента по внутренней безопасности Стивеном Миллером была настолько воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что хочет быстро действовать, чтобы захватить Грендандию до того, как это сделают Россия или Китай, считают собеседники издания. Однако военные указывают, что операция по вторжению в Гренландию будет незаконной и не получит поддержки конгресса. «Генералы считают план Трампа безумным и незаконным. Поэтому они пытаются отвлечь его другими крупными военными операциями. Они говорят, что это как иметь дело с пятилетним ребенком», — пояснил Daily Mail источник.