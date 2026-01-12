Ультиматум Ирану: Трамп не исключает авиаудары

Ситуация на иранском направлении развивается на фоне масштабных внутренних протестов в республике, которые Вашингтон стремится поддержать технологически. По словам представителя Белого дома, Дональд Трамп уже провел переговоры с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу экстренного восстановления интернет-связи в Иране с помощью спутниковой системы Starlink.