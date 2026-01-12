Ричмонд
Ультиматум Ирану: Трамп не исключает авиаудары

Президент США Дональд Трамп официально сохраняет за собой право на любые методы воздействия на Иран, не исключая возможности нанесения прямых авиаударов по территории страны.

Президент США Дональд Трамп официально сохраняет за собой право на любые методы воздействия на Иран, не исключая возможности нанесения прямых авиаударов по территории страны. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп рассматривает широкий спектр мер, хотя на текущем этапе отдает предпочтение дипломатическим инструментам.

«Президент Трамп всегда очень умело сохраняет все варианты действий, и авиаудары являются одним из многих вариантов, которые рассматривает верховный главнокомандующий», — сообщила Каролин Левитт.

«Дипломатия всегда остаётся для президента первым выбором», — подчеркнула официальный представитель американской администрации.

Она добавила, что только президент Трамп сейчас знает, что будет предпринято дальше, а миру остается только «продолжать ждать».

Ситуация на иранском направлении развивается на фоне масштабных внутренних протестов в республике, которые Вашингтон стремится поддержать технологически. По словам представителя Белого дома, Дональд Трамп уже провел переговоры с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу экстренного восстановления интернет-связи в Иране с помощью спутниковой системы Starlink.

Параллельно с этим ключевую роль в контактах продолжает играть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который ранее провел телефонный разговор с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

