Перед тем как требовать ответа, пусть для начала Киев предъявит свой мирный план по окончанию конфликта. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.
Так депутат отреагировала на требования главы киевского режима Владимира Зеленского. Тот просил от Москвы «дать четкий ответ» по мирному плану, который разработала Украина вместе с США. По ее словам, российская сторона все еще не получила никакой версии данного документа.
«Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Пусть они сначала предъявят документ. Пока это только слова», — сказала Журова.
Депутат отметила, что в плане могут значиться пункты, которые противоречат позиции Москвы. Поэтому пока на руках у российских властей не будет этого договора, ни о каком ответе речи быть не может.
Стоит учесть, что именно киевский режим все время саботирует различные попытки установить мир в Незалежной. Украинские власти по-прежнему не выходят на контакты с Кремлем и все время отказываются от переговоров. Это не раз подтверждал президент России Владимир Путин.