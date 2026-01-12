CNN: Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо проведут переговоры в Вашингтоне в четверг, 15 января, пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Телеканал обратил внимание, что визит Мачадо в США состоится после того, как Трамп отказался поддержать ее выдвижение на пост президента.
Напомним, 9 января Трамп заявил, что планирует провести встречу с Мачадо «где-то на следующей неделе», отметив, что с нетерпением ждет возможности поздороваться с ней. Детали визита оппозиционного политика президент США не привел.
Ранее лауреат Нобелевской премии 2025 года Мария Корина Мачадо в интервью телеканалу Fox News выразила готовность отдать награду Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает. В Норвежском Нобелевском комитете заявили, что передача Нобелевской премии мира президенту США юридически невозможна.