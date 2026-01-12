Ричмонд
CNN: Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо в Вашингтоне

Визит политика в США состоится после того, как глава Белого дома отказался поддержать ее выдвижение на пост президента.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо проведут переговоры в Вашингтоне в четверг, 15 января, пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Телеканал обратил внимание, что визит Мачадо в США состоится после того, как Трамп отказался поддержать ее выдвижение на пост президента.

Напомним, 9 января Трамп заявил, что планирует провести встречу с Мачадо «где-то на следующей неделе», отметив, что с нетерпением ждет возможности поздороваться с ней. Детали визита оппозиционного политика президент США не привел.

Ранее лауреат Нобелевской премии 2025 года Мария Корина Мачадо в интервью телеканалу Fox News выразила готовность отдать награду Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает. В Норвежском Нобелевском комитете заявили, что передача Нобелевской премии мира президенту США юридически невозможна.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше