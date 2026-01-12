Зеленский анонсировал новый удар ВС РФ по украинской энергетике

Российские Вооруженные силы готовят новую масштабную атаку на критическую инфраструктуру Украины, стремясь использовать наступившие холода в качестве дополнительного фактора. Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведывательных служб. По словам главы киевского режима, в ближайшее время ожидается комбинированный удар, сочетающий использование беспилотников и ракетного вооружения.
«Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты», — сообщил Зеленскиий в ходе вечернего видеообращения.
«Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти», — добавил Зеленский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал, что более половины жилого фонда столицы фактически остается без отопления. Украинские энергетики также объясняли, что во время холодов нагрузка на системы резко увеличивается и они не выдерживают, учитывая повреждения в ходе последних ударов.