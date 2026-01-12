Зеленский анонсировал новый удар ВС РФ по украинской энергетике

Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал, что более половины жилого фонда столицы фактически остается без отопления. Украинские энергетики также объясняли, что во время холодов нагрузка на системы резко увеличивается и они не выдерживают, учитывая повреждения в ходе последних ударов.