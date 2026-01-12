Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев предупредил Трампа, что Гренландия может стать российской

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей соцсети призвал президента США Дональда Трампа «торопиться» с Гренландией, заявив, что в ближайшие дни на острове якобы может пройти «внезапный референдум» о присоединении к России. Об этом следует из его публикации, размещенной в личном аккаунте политика.

А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации, заявил Медведев.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей соцсети призвал президента США Дональда Трампа «торопиться» с Гренландией, заявив, что в ближайшие дни на острове якобы может пройти «внезапный референдум» о присоединении к России. Об этом следует из его публикации, размещенной в личном аккаунте политика.

«Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации», — написал Медведев.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше