Медведев предупредил Трампа, что Гренландия может стать российской

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей соцсети призвал президента США Дональда Трампа «торопиться» с Гренландией, заявив, что в ближайшие дни на острове якобы может пройти «внезапный референдум» о присоединении к России. Об этом следует из его публикации, размещенной в личном аккаунте политика.
«Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации», — написал Медведев.