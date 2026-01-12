Медведев: Гренландцы могут присоединиться к России, если Трамп не поторопится

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 12 января, сыронизировал по поводу того, что жители Гренландии могут проголосовать за присоединение к России, если президент США Дональд Трамп «не поторопится».
— Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации, — написал Медведев в своем канале в мессенджере MAX.
5 января СМИ сообщили, что США планируют взять Гренландию под свой контроль до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре.
12 января в ответ на высказывание спецпосланника американской стороны по Гренландии Джеффа Лэндри об «оккупации» Гренландии Данией в обход протокола ООН посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен заявил, что Вашингтон, ООН и другие государства неоднократно признавали остров как часть Датского королевства.