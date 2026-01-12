Медведев: Гренландцы могут присоединиться к России, если Трамп не поторопится

— Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации, — написал Медведев в своем канале в мессенджере MAX.