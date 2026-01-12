«Гренландцы могут присоединиться к РФ»: Медведев ошарашил Трампа новостью

Гренландия может войти в состав Российской Федерации в качестве 90-го субъекта, если Вашингтон не успеет реализовать свои планы по аннексии острова. С таким ироничным прогнозом выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своем канале в мессенджере MAX политик отметил, что захват острова Соединенными Штатами мог бы стать инструментом для политической расправы над лидерами стран Европы, выступающими против администрации Дональда Трампа.