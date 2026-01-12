«Гренландцы могут присоединиться к РФ»: Медведев ошарашил Трампа новостью

Гренландия может войти в состав Российской Федерации в качестве 90-го субъекта, если Вашингтон не успеет реализовать свои планы по аннексии острова. С таким ироничным прогнозом выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своем канале в мессенджере MAX политик отметил, что захват острова Соединенными Штатами мог бы стать инструментом для политической расправы над лидерами стран Европы, выступающими против администрации Дональда Трампа.
«Вообще говоря, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата. Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук», — написал Дмитрий Медведев.
Также Медведев отметил, что у Трампа появилась бы новая должность «acting president of Greenland» (исполняющий обязанность президента Гренландии, — Ред.).
«В-третьих, в результате уникальной войсковой операции можно было бы взять в плен и предать суду всех европейских негодяев», — отметил зампред Совбеза РФ. Он перечислил Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца, назвав их «американофобами», мешающими планам Вашингтона.
В тоже время Медведев предупредил, что у Трампа осталось крайне мало времени для маневра.
«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда всё! Никаких новых звёздочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации» — резюмировал автор публикации.