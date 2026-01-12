«Трампу надо торопиться»: Медведев иронично высказался о планах США по захвату Гренландии

Соединенным Штатам стоит поторопиться со своими планами по захвату Гренландии, а иначе ее жители выберут Россию. Такое ироничное мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале MAX.
Как отметил политик, захват гренландской территории пошел бы на пользу всему миру. Во-первых, по его словам, сразу бы уничтожилось «осиное гнездо наркомафии», расположенное в Нуук. Во-вторых, глава Белого дома Дональд Трамп получил бы новую должность — и.о. президента Гренландии. В-третьих, в ходе возможной операции можно было отправить под суд многих лидеров Европы, которые создают вечные конфликты в странах.
«Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России», — написал в публикации Медведев.
Он подчеркнул, что, если Штаты не пошевелятся, то упустят приобретение заветной дополнительной звездочки на своем флаге.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что любыми методами достигнет своих целей по захвату Гренландии. Американский лидер оправдал свое желание тем, что, если это не сделают США, то государство якобы может отойти к РФ или КНР.