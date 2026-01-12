Медведев предупредил Трампа, что Гренландия может присоединиться к России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max в ироничной форме порекомендовал президенту США Дональду Трампу оперативно завладеть Гренландией, пока она не решила организовать референдум о присоединении к России.
«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге», — отметил Медведев.
По его мнению, заполучив Гренландию, Трамп мог бы получить новую роль — временно исполняющего обязанности президента Гренландии, по аналогии с тем, как американский лидер недавно назвал себя в Truth Social «и. о. президента Венесуэлы».
Гренландия является частью Датского королевства. Однако Трамп неоднократно выражал мнение, что остров должен перейти под контроль Соединенных Штатов, подчеркивая его стратегическую значимость для безопасности страны.
До 1953 года остров был датской колонией. Сейчас он входит в состав королевства, но в 2009 году получил широкую автономию с правом на самоуправление и самостоятельное формирование внутренней политики.