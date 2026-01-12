Родригес ответила на объявление Трампом себя президентом Венесуэлы

Венесуэла официально отвергла претензии президента США Дональда Трампа на прямое руководство республикой, назвав его действия «карикатурными». Как сообщает телеканал VTV, уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с заявлением после того, как американский лидер провозгласил себя исполняющим обязанности главы этого латиноамериканского государства. По словам Родригес, законное правительство продолжает функционировать при поддержке народа.
«Видела карикатуры о том, кто у власти в Венесуэле. В Венесуэле есть правительство, которое управляет страной», — заявила Дельси Родригес в эфире государственного вещателя.
«Здесь есть уполномоченный президент и есть президент, удерживаемый в заложниках США, и мы управляем вместе с организованным народом, вместе с народной властью», — подчеркнула политик.
Поводом для резкой реакции Каракаса послужила публикация Дональда Трампа в его личном аккаунте в социальной сети Truth Social. Глава Белого дома разместил скриншот, стилизованный под интернет-энциклопедию, где к списку его регалий была добавлена должность «и. о. президента Венесуэлы» с пометкой о назначении в январе 2026 года. При этом статус президента Соединенных Штатов Трамп за собой сохранил.
Ранее Трамп заявлял, что США будут управлять Венесуэлой после спецоперации Пентагона по похищению президента страны Николаса Мадуро.