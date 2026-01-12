Белый дом не исключил применение силы США против Ирана

Президент США Дональд Трамп может применить военную силу против Ирана, однако приоритетом для него остается дипломатическое урегулирование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, Вашингтон продолжает контакты с Тегераном. Ливитт подтвердила, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи находится на связи со специальным представителем США Стивом Уиткоффом, подчеркнув, что он остается ключевым переговорщиком по иранскому направлению. «Президент всегда оставляет за собой все варианты, но дипломатия для него — приоритет», — отметила пресс-секретарь.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Аракчи и Уиткофф обсуждали в том числе возможность организации личной встречи. Позднее иранский министр подтвердил, что поддерживает контакт с американским представителем.
Ранее политолог Дмитрий Солонников заявлял, что Иран располагает возможностями для ответных действий в случае атаки США, однако, по его мнению, Тегеран вряд ли пойдет на открытую эскалацию. Эксперт отмечал, что иранские власти в прошлом демонстрировали сдержанность и стремление избежать прямого конфликта с Вашингтоном.