Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом не исключил применение силы США против Ирана

В администрации США заявили, что Дональд Трамп допускает применение военной силы против Ирана, однако приоритетом остаются дипломатические контакты.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп может применить военную силу против Ирана, однако приоритетом для него остается дипломатическое урегулирование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Вашингтон продолжает контакты с Тегераном. Ливитт подтвердила, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи находится на связи со специальным представителем США Стивом Уиткоффом, подчеркнув, что он остается ключевым переговорщиком по иранскому направлению. «Президент всегда оставляет за собой все варианты, но дипломатия для него — приоритет», — отметила пресс-секретарь.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Аракчи и Уиткофф обсуждали в том числе возможность организации личной встречи. Позднее иранский министр подтвердил, что поддерживает контакт с американским представителем.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявлял, что Иран располагает возможностями для ответных действий в случае атаки США, однако, по его мнению, Тегеран вряд ли пойдет на открытую эскалацию. Эксперт отмечал, что иранские власти в прошлом демонстрировали сдержанность и стремление избежать прямого конфликта с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше