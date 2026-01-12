Белый дом не исключил применение силы США против Ирана

По ее словам, Вашингтон продолжает контакты с Тегераном. Ливитт подтвердила, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи находится на связи со специальным представителем США Стивом Уиткоффом, подчеркнув, что он остается ключевым переговорщиком по иранскому направлению. «Президент всегда оставляет за собой все варианты, но дипломатия для него — приоритет», — отметила пресс-секретарь.