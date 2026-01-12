Ричмонд
США продолжат захватывать танкеры, выходящие из Венесуэлы без их разрешения

Американцы продолжат захватывать следующие из Венесуэлы без разрешения танкеры, заявила пресс-секретарь Белого дома Ливитт.

Администрация США будет и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без разрешения Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

Она подчеркнула, что президент Дональд Трамп «очень чётко дал понять», что из Венесуэлы могут выходить только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США.

«Мы будем продолжать захватывать суда, не имеющие установленной государственной принадлежности, а также те, которым не выдано разрешение на торговлю с США», — добавила Ливитт.

7 января США провели захват нефтяного танкера «Маринера», который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Также американские власти задержали танкер Sophia, который находился в международных водах.

9 января береговая охрана Соединённых Штатов захватила танкер Olina у берегов Тринидада и Тобаго.

