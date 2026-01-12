Медведев посоветовал Трампу «брать» Гренландию, пока та не присоединилась к РФ

«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда всё! Никаких новых звёздочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации», — написал Медведев.
Он предположил, что в случае захвата Гренландии Трамп мог бы провозгласить себя «сполняющим обязанности президента Гренландии, подобно тому, как он ранее назвал себя “и. о. президента Венесуэлы” в соцсети Truth Social.
Ранее президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность тем, что Гренландия может оказаться под влиянием России или Китая, если США не предпримут никаких действий. Он также заявлял, что её оборона оставляет желать лучшего, упоминая лишь «две собачьи упряжки» в качестве оборонительных сил. В Госдуме отмечали, что ситуация вокруг Гренландии может спровоцировать конфликт внутри НАТО. Власти Гренландии, в свою очередь, заявляли о стремлении укрепить обороноспособность в рамках сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
