Медведев посоветовал Трампу «брать» Гренландию, пока та не присоединилась к РФ

Ранее президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность тем, что Гренландия может оказаться под влиянием России или Китая, если США не предпримут никаких действий. Он также заявлял, что её оборона оставляет желать лучшего, упоминая лишь «две собачьи упряжки» в качестве оборонительных сил. В Госдуме отмечали, что ситуация вокруг Гренландии может спровоцировать конфликт внутри НАТО. Власти Гренландии, в свою очередь, заявляли о стремлении укрепить обороноспособность в рамках сотрудничества с Североатлантическим альянсом.