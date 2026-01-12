Офицер штаба оперативного командования ВСУ погиб в пьяном ДТП в Сумской области

В Сумской области в результате пьяного ДТП погиб офицер штаба оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В результате пьяного ДТП скончался офицер штаба оперативного командования “Север” ВСУ. Им оказался капитан Онищук Александр Александрович 2001 года рождения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий являлся выпускником Львовской нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного. Согласно источнику, офицер штаба оперкомандования ВСУ уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Ранее KP.RU сообщал, что в зоне спецоперации на Украине был ликвидирован военнослужащий ВСУ Сергей Матвеев, известный в соцсетях под псевдонимом «Мольфар».