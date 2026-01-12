Ричмонд
Власти Венесуэлы ответили провозгласившему себя и.о. президента Трампу

В Каракасе заявили, что Венесуэлой управляет законное правительство, комментируя публикацию Дональда Трампа о его статусе и.о. президента страны.

Источник: Аргументы и факты

Власти Венесуэлы прокомментировали публикацию президента США Дональда Трампа, в которой он провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. С заявлением выступила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в эфире государственного телеканала VTV.

По ее словам, Венесуэлой управляет законное правительство, а не американский лидер. «Здесь есть уполномоченный президент, и есть президент, удерживаемый в заложниках США, и мы управляем вместе с организованным народом, вместе с народной властью», — заявила Родригес.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, оформленное как биографическая справка, где утверждалось, что с января 2026 года он якобы исполняет обязанности президента Венесуэлы. При этом пост президента США, согласно публикации, он за собой сохранил.

Ранее Трамп также заявлял, что Венесуэла якобы находится под контролем США. В Каракасе эти заявления отвергли. Делси Родригес ранее приносила присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны перед Национальной ассамблеей, подчеркнув, что Венесуэла не находится в состоянии войны, но подверглась внешней агрессии.

