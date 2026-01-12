Ричмонд
Секретный совет во вторник: Трамп близок к удару по Ирану

Президент США Дональд Трамп склоняется к санкционированию прямых военных ударов по Ирану, однако окончательное решение будет принято после экстренных консультаций с ближайшим окружением, которые пройдут во вторник.

Источник: AP 2024

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированных чиновников в Вашингтоне, Белый дом рассматривает возможность атаки на ключевые объекты республики.

«Встреча готовится, однако Вашингтон по-прежнему рассматривает “очень жесткие варианты” действий», — заявил Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета, подтвердив получение сигнала от иранской стороны о готовности к переговорам.

По данным американского издания, в команде президента наметился раскол относительно дальнейшей стратегии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и часть высокопоставленных помощников настаивают на использовании дипломатических каналов связи, прежде чем переходить к силовой фазе. Среди обсуждаемых сценариев, помимо авиаударов, значатся масштабные кибероперации и введение тотальных экономических санкций.

Ситуация вокруг Ирана достигла точки кипения на фоне непрекращающихся массовых протестов в республике, в ходе которых уже погибло более 500 человек только со стороны правительственных сил. Вашингтон активно ищет способы поддержки оппозиции, включая восстановление интернет-связи через системы Starlink.

