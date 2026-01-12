Секретный совет во вторник: Трамп близок к удару по Ирану

Ситуация вокруг Ирана достигла точки кипения на фоне непрекращающихся массовых протестов в республике, в ходе которых уже погибло более 500 человек только со стороны правительственных сил. Вашингтон активно ищет способы поддержки оппозиции, включая восстановление интернет-связи через системы Starlink.