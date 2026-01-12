Белый дом не исключает ударов с воздуха по Ирану как один из вариантов действий

«И удары с воздуха были бы одним из многих, многих вариантов действий, рассматривающихся верховным главнокомандующим. (Но. — Прим. Life) дипломатия всегда является первым вариантом действий президента», — сообщила пресс-секретарь в беседе с журналистами в Белом доме.
Она подчеркнула, что подобные силовые действия представляют собой лишь один из многих потенциальных сценариев, которые изучает американское руководство. При этом Ливитт добавила, что дипломатическое разрешение ситуации остаётся для администрации американского лидера Дональда Трампа первоочередным и предпочтительным вариантом.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу решительно осудил попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана. В ходе телефонного разговора с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани чиновник выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, понесёнными исламской республикой. Также председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что Иран готов дать Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на страну. Эти слова были произнесены на проправительственной манифестации.
