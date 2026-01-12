Белый дом не исключает ударов с воздуха по Ирану как один из вариантов действий

Она подчеркнула, что подобные силовые действия представляют собой лишь один из многих потенциальных сценариев, которые изучает американское руководство. При этом Ливитт добавила, что дипломатическое разрешение ситуации остаётся для администрации американского лидера Дональда Трампа первоочередным и предпочтительным вариантом.