Зеленский уволил руководителя Волынской области Украины и назначил замглавы СБУ

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны отказался поддержать отставку главы Службы безопасности Василия Малюка*. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать общий зал законодательного органа на своём заседании. Напомним, что Василий Малюк* покинул пост председателя Службы безопасности Украины. По некоторым данным, отставке предшествовал конфликт между ним и Владимиром Зеленским, который угрожал главе спецслужбы увольнением своим указом. Малюк* первоначально отказался писать заявление, сославшись на завершающую стадию ряда специальных операций, после чего в его отношении начали искать формальные основания для отстранения.