Зеленский уволил руководителя Волынской области Украины и назначил замглавы СБУ

В тот же день другим указом Иван Рудницкий был назначен заместителем руководителя Службы безопасности Украины. Исполняющим обязанности главы Волынской области стал Роман Романюк, а администрацию Тернопольской области возглавил Тарас Пастух.
Эти кадровые решения последовали за уходом главы СБУ Василия Малюка*, о чём стало известно ранее. По информации украинских медиа, его отставка была инициирована под давлением экс-комика. Временно обязанности руководителя спецслужбы исполняет Евгений Хмара.
Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны отказался поддержать отставку главы Службы безопасности Василия Малюка*. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать общий зал законодательного органа на своём заседании. Напомним, что Василий Малюк* покинул пост председателя Службы безопасности Украины. По некоторым данным, отставке предшествовал конфликт между ним и Владимиром Зеленским, который угрожал главе спецслужбы увольнением своим указом. Малюк* первоначально отказался писать заявление, сославшись на завершающую стадию ряда специальных операций, после чего в его отношении начали искать формальные основания для отстранения.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.