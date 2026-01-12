«Я не умираю»: Кадыров ответил на вброс об отказе почек

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров официально опроверг очередную волну слухов о критическом состоянии своего здоровья и якобы произошедшем отказе почек. В видеообращении, размещенном в его личном Telegram-канале, он призвал профильные ведомства усилить борьбу с ложной информацией, которая целенаправленно распространяется в интернете. Кадыров отметил, что, несмотря на его регулярную публичную деятельность, провокаторы продолжают тиражировать дезинформацию о его предсмертном состоянии.
«Мы должны усилить противодействие распространяемой в сети интернет фейковой информации… Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве», — заявил Рамзан Кадыров.
«Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю. Меня удивляют люди, которые верят в эту проплаченную информацию», — подчеркнул руководитель региона в своем обращении.
Подобную дезинформацию ранее распространило украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР) Украины. Данное медиа утверждало, что в Чечне якобы уже начался процесс определения преемника, а среди возможных кандидатов назывались Магомед Даудов, Апти Алаудинов и старший сын главы республики Ахмат Кадыров.
Для системного пресечения подобных информационных атак руководитель Чечни уже поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Чеченской Республики — министру ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву ужесточить работу по выявлению и опровержению ложных сведений в медиапространстве.