«Я не умираю»: Кадыров ответил на вброс об отказе почек

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров официально опроверг очередную волну слухов о критическом состоянии своего здоровья и якобы произошедшем отказе почек. В видеообращении, размещенном в его личном Telegram-канале, он призвал профильные ведомства усилить борьбу с ложной информацией, которая целенаправленно распространяется в интернете. Кадыров отметил, что, несмотря на его регулярную публичную деятельность, провокаторы продолжают тиражировать дезинформацию о его предсмертном состоянии.