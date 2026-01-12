Ричмонд
США заявили о захвате танкеров, покидающих Венесуэлу без их разрешения

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американские власти будут останавливать и задерживать суда, не имеющие государственной принадлежности, если те попытаются покинуть территориальные воды Венесуэлы.

«Президент также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрены Соединёнными Штатами Америки», — сказала она журналистам.

Представитель Белого дома уточнила, что США будут рассматривать все суда, покидающие венесуэльские порты, с точки зрения их правового статуса и наличия разрешения на коммерческую деятельность. По её словам, танкеры без государственной принадлежности задержат.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал новую должность — «исполняющий обязанности президента Венесуэлы», не дав дополнительных пояснений. Он также заявлял, что Соединённые Штаты намерены «так или иначе» установить контроль над Гренландией. По словам Трампа, в противном случае влияние в регионе могут усилить Россия или Китай.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

