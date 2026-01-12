США заявили о захвате танкеров, покидающих Венесуэлу без их разрешения

«Президент также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрены Соединёнными Штатами Америки», — сказала она журналистам.
Представитель Белого дома уточнила, что США будут рассматривать все суда, покидающие венесуэльские порты, с точки зрения их правового статуса и наличия разрешения на коммерческую деятельность. По её словам, танкеры без государственной принадлежности задержат.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал новую должность — «исполняющий обязанности президента Венесуэлы», не дав дополнительных пояснений. Он также заявлял, что Соединённые Штаты намерены «так или иначе» установить контроль над Гренландией. По словам Трампа, в противном случае влияние в регионе могут усилить Россия или Китай.
