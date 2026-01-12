Кадыров призвал молодежь выдвигать свои кандидатуры на выборах Чечни в 2026 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал молодых политиков и депутатов выдвинуть свои кандидатуры на выборах руководителя региона. Свой призыв он опубликовал в Telegram-канале по итогам совещания в Грозном.
«В этом году пройдут выборы главы ЧР, депутатов Государственной думы, парламента ЧР, Грозненской городской думы и 15 муниципальных округов. В них должны участвовать и молодые специалисты», — написал в посте Кадыров.
Глава региона уверен, что молодежь способна реализовать свои идеи для развития Чечни. Поэтому, по его словам, они обязаны участвовать в выборах.
Кадыров также напомнил, что текущий год в республике посвящен развитию горных районов, малого и среднего бизнеса. Он перечислил проекты, которые скоро начнут воплощать в Чечне. Среди них — обновление и оснащение РУС, носящего имя президента России Владимира Путина, а также строительство объектов для особой экономической зоны «Грозный».
Ранее Кадыров раскрыл условия, при которых готов вновь пойти на выборы главы Чечни в 2026 году. Он отметил, что будет участвовать лишь в том случае, если об этом попросит Путин и население республики.