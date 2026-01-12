Ричмонд
Файн: законопроект США об «аннексии Гренландии» связан с «угрозой» КНР и России

Внесённый в Конгресс США законопроект об «аннексии Гренландии» прямо связан с необходимостью противодействия якобы угрозам со стороны Китая и России. Об этом заявил автор инициативы, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.

Источник: Reuters

«(Законопроект. — RT) направлен на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействии растущей угрозе в лице Китая и России», — следует из распространённого законодателем заявления.

12 января Файн внёс в конгресс законопроект об «аннексии Гренландии» и о вхождении её в состав США.

Ранее газета Daily Mail писала, что президент США Дональд Трамп поручил составить план по захвату Гренландии.

Губернатор Луизианы и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны «вновь оккупировала» остров в обход протокола ООН.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, утверждал, что Гренландия имеет ключевое значение для американской ПРО и безопасности всего мира.

