Файн: законопроект США об «аннексии Гренландии» связан с «угрозой» КНР и России

«(Законопроект. — RT) направлен на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействии растущей угрозе в лице Китая и России», — следует из распространённого законодателем заявления.
12 января Файн внёс в конгресс законопроект об «аннексии Гренландии» и о вхождении её в состав США.
Ранее газета Daily Mail писала, что президент США Дональд Трамп поручил составить план по захвату Гренландии.
Губернатор Луизианы и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны «вновь оккупировала» остров в обход протокола ООН.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, утверждал, что Гренландия имеет ключевое значение для американской ПРО и безопасности всего мира.