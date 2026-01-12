В Белом доме подтвердили, что власти Ирана связывались с Уиткоффом

По её словам, инициатором контакта выступало должностное лицо из структуры иранского правительства. Общение отличалось по тону от заявлений, которые Тегеран делает открыто. Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Уиткоффу отводится заметная роль в дипломатических контактах, связанных с Ираном.
Ранее Life.ru писал, что Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в выходные дни обсудили протесты в исламской республике и возможность организации встречи. В ходе общения они «рассматривали возможность проведения встречи в ближайшие дни». Этот контакт, как предполагается, был попыткой Ирана добиться снижения напряжённости с США".
