В Конгресс США внесли проект о предоставлении Гренландии статуса штата

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал ироничный совет Трампу поторопиться с «захватом» Гренландии. По мнению политика, американскому лидеру следует действовать оперативно, пока жители острова не решили провести референдум о присоединении к России. Он предположил, что в случае захвата Гренландии Трамп мог бы провозгласить себя «сполняющим обязанности президента Гренландии, подобно тому, как он ранее назвал себя “и. о. президента Венесуэлы” в соцсети Truth Social.