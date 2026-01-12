В Конгресс США внесли проект о предоставлении Гренландии статуса штата

«Сегодня конгрессмен Файн представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии», — сказано в заявлении.
Гренландия уже не первый раз становится объектом подобных заявлений со стороны американских политиков. Идея приобретения острова активно обсуждается при администрации Дональда Трампа, который неоднократно подчёркивал стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США. Президент США также избегал прямых обещаний не использовать силовой сценарий и оставлял открытым вопрос о приоритете между островом и сохранением НАТО.
Правительство Гренландии категорически отвергают подобные инициативы, настаивая на уважении своего суверенитета и территориальной целостности. В январе страны Евросоюза уже проводили консультации о возможных совместных действиях в случае эскалации американских угроз в отношении острова.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал ироничный совет Трампу поторопиться с «захватом» Гренландии. По мнению политика, американскому лидеру следует действовать оперативно, пока жители острова не решили провести референдум о присоединении к России. Он предположил, что в случае захвата Гренландии Трамп мог бы провозгласить себя «сполняющим обязанности президента Гренландии, подобно тому, как он ранее назвал себя “и. о. президента Венесуэлы” в соцсети Truth Social.
