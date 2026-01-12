Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-лидера корсиканских националистов Орсони застрелили на похоронах матери

Бывший лидер корсиканских националистов Ален Орсони был убит на похоронах своей матери в деревне Веро на востоке Корсики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного прокурора и правоохранительные службы.

Источник: Life.ru

«Он был убит выстрелом с большого расстояния», — сказал прокурор Николя Септе.

71-летний Орсони в течение многих лет считался одной из ключевых фигур «Корсиканского движения за самоопределение». При этом французские силовые структуры рассматривали его как политическое прикрытие для вооружённой группировки националистов «Корсиканский национальный фронт освобождения — традиционное крыло».

Именно эту структуру власти связывали с серией нападений на Корсике в 1990-х годах. Ответственность за часть акций группировка брала на себя публично. В 1980 году Орсони был осуждён за участие в вооружённом нападении на посольство Ирана в Париже с применением пулемётов, однако позднее был помилован.

А ранее Life.ru писал, что в иранском Мешхеде погиб руководитель городского полицейского управления по борьбе с наркотиками Джавад Кешаварз. Предполагается, что его застрелили вооружённые бунтовщики. Параллельно продолжают появляться разные оценки числа жертв протестов. С начала выступлений в стране могли погибнуть не менее 466 человек. Официальный Тегеран эти цифры пока не комментировал.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.