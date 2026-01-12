Экс-лидера корсиканских националистов Орсони застрелили на похоронах матери

«Он был убит выстрелом с большого расстояния», — сказал прокурор Николя Септе.
71-летний Орсони в течение многих лет считался одной из ключевых фигур «Корсиканского движения за самоопределение». При этом французские силовые структуры рассматривали его как политическое прикрытие для вооружённой группировки националистов «Корсиканский национальный фронт освобождения — традиционное крыло».
Именно эту структуру власти связывали с серией нападений на Корсике в 1990-х годах. Ответственность за часть акций группировка брала на себя публично. В 1980 году Орсони был осуждён за участие в вооружённом нападении на посольство Ирана в Париже с применением пулемётов, однако позднее был помилован.
