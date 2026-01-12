Посла России Копыркина вызвали в МИД Армении после слов телеведущего Соловьева

«Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас — наше ближнее зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. ~Потеря Армении — вот это гигантская проблема.~ Проблемы в нашей Азии, Средней Азии или, как ее называют, Центральной Азии — вот это для нас может быть гигантской проблемой», — сказал он.