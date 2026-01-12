Британский Генштаб заявил о недостаточной готовности к военному конфликту

Ранее начальник штаба обороны Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон, выразил обеспокоенность в связи со значительным укреплением Армии России. Он отметил, что РФ провела масштабную военную реформу, увеличив численность своих войск до 1,1 миллиона человек и удвоив расходы на оборону, доведя их до 7% ВВП. Найтон призвал британское общество готовиться к возможным будущим конфликтам, подчеркнув, что «цена мира растёт» и что больше семей узнают, что значит принести жертву ради своей страны.