Курская область, 13 января.
Позиции 103-й бригады Территориальной обороны вблизи Курской области оказались под огнём российской артиллерии и авиации. По целям отработали у Искрисковщины.
В Сумской области киевское командование спешно возводит фортификационные сооружения. В инженерные подразделения переводят даже штурмовиков. Такие действия Украины на этом направлении могут быть оправданны. В 7-м корпусе десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что Россия готовит плацдарм для наступления на Сумы.
За сутки украинские вооружённые формирования потеряли свыше 110 человек, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», две гаубицы Д-30, РЛС ОВЦ Rada, а также другую технику.
Запорожская область, 13 января.
Армия России освободила Новобойковское. Выбили противника из населённого пункта бойцы группировки «Днепр». Военный корреспондент Александр Коц предполагает, что в случае продвижения наших войск на восток будет перерезана трасса, связывающая Запорожье и Орехов.
— Этот ход резко осложнит положение ВСУ в Орехове. Этот город — главный укрепрайон ВСУ в Запорожской области, откуда летом 2023-го началось украинское контрнаступление. Когда этот бастион падёт, у противника не останется серьёзных оборонительных рубежей вплоть до города Запорожья, — пишет Коц.
Наступают российские войска и у Приморского. Населённый пункт почти полностью под контролем ВС РФ.
— В Приморском завершается зачистка, оттуда до южных окраин Запорожья всего 15 км. Там на пути ещё три населённых пункта вдоль берега Каховского водохранилища — Малокатериновка, Кушугум и Балабино. В них противником уже объявлена принудительная эвакуация. Балабино уже вплотную прилегает к городской черте Запорожья, — отмечает военкор Павел Кукушкин.
Харьковская область, 13 января.
Продолжаются бои за Купянск. В районе этого города российские подразделения уничтожают остатки противника. Военкор Евгений Поддубный опубликовал кадры работы наших дроноводов.
— На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов по двум броневикам «Хамви» и двум пикапам, пытавшимся доставить личный состав и боеприпасы к боевикам, блокированным в районе Купянска-Узлового, — рассказал Поддубный.
Продолжаем следить за обстановкой в Купянском районе Харьковской области. Наши военнослужащие системно уничтожают боевиков ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола. Работа операторов беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition.
Донецкая Народная Республика, 13 января.
На Константиновском направлении ВС РФ штурмуют Новодмитровку. Сейчас по выявленным целям работают операторы БПЛА. В самой Константиновке под контроль наших войск перешла часть города, южнее улицы Соборности. Идут бои возле села Бересток.
Названы цели «Орешника».
Министерство обороны Российской Федерации назвало цель, по которой наносился удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Атакован был Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. В ведомстве заявили, что на нём осуществлялся ремонт и обслуживание техники, в том числе самолётов F-16 и МиГ-29.
— Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома, — говорится в сообщении.
Генсек НАТО Марк Рютте расценил удар «Орешником» как сигнал Североатлантическому альянсу. Он считает, что Москва таким образом хочет, чтобы Запад отказался поддерживать киевский режим, но, естественно, этого не произойдёт.
— Россия пытается демотивировать нас поддерживать Украину, но мы не позволим себя остановить. В то время как Украина испытывает огромное давление в суровые зимние месяцы, ваша поддержка и поддержка всех союзников по НАТО сильнее, чем когда-либо. Безопасность Украины — это наша безопасность, — заявил Рютте.
Зеленский отказывается от выборов и продолжает мобилизацию.
Сразу два законопроекта внёс в Верховную раду главарь киевского режима Владимир Зеленский. Они касаются продления военного положения и продолжения мобилизации. В случае если украинский парламент одобрит предложения Зеленского, то с 3 февраля 2026 года на 90 дней будет продлено военное положение и насильственный набор в войска.
Военное положение позволяет не проводить президентские выборы на Украине, а значит, Зеленский останется у власти на неопределённый срок, хотя его полномочия истекли в 2024 году.