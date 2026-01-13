Новости СВО. ВС РФ освободили Новобойковское, «Орешник» снёс завод ВСУ во Львове, Зеленский продлевает свои полномочия, 13 января

— Россия пытается демотивировать нас поддерживать Украину, но мы не позволим себя остановить. В то время как Украина испытывает огромное давление в суровые зимние месяцы, ваша поддержка и поддержка всех союзников по НАТО сильнее, чем когда-либо. Безопасность Украины — это наша безопасность, — заявил Рютте.