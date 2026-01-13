Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессмен Файн: США не могут позволить противникам контролировать Гренландию

Автор закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата» американский конгрессмен Рэнди Файн заявил о стратегической необходимости контроля над островом. По его мнению, отказ от инициативы может позволить враждебным государствам закрепиться в Арктике и повлиять на безопасность США.

Источник: Life.ru

Файн подчеркнул, что Гренландия открывает доступ к ключевым морским путям и играет важную роль в системе обороны страны. Он заявил, что оставить этот регион под контролем «режимов», не разделяющих ценности Штатов, недопустимо.

«Позвольте мне выразиться ясно: наши противники пытаются закрепиться в Арктике, и мы не можем этого допустить. Приобретая Гренландию, мы не дадим нашим противникам контролировать Арктический регион и обеспечим безопасность нашего северного фланга от России и Китая», — заявил он в соцсети Х.

Напомним, конгрессмен Рэнди Файн выступил с законодательной инициативой о присоединении Гренландии к Соединённым Штатам с предоставлением ей статуса штата. Соответствующий законопроект был официально представлен в Конгрессе. Идея приобретения острова активно обсуждается при администрации Дональда Трампа, который неоднократно подчёркивал стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США. Президент США также избегал прямых обещаний не использовать силовой сценарий и оставлял открытым вопрос о приоритете между островом и сохранением НАТО.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше