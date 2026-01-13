Конгрессмен Файн: США не могут позволить противникам контролировать Гренландию

Напомним, конгрессмен Рэнди Файн выступил с законодательной инициативой о присоединении Гренландии к Соединённым Штатам с предоставлением ей статуса штата. Соответствующий законопроект был официально представлен в Конгрессе. Идея приобретения острова активно обсуждается при администрации Дональда Трампа, который неоднократно подчёркивал стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США. Президент США также избегал прямых обещаний не использовать силовой сценарий и оставлял открытым вопрос о приоритете между островом и сохранением НАТО.