Конгрессмен Файн: США не могут позволить противникам контролировать Гренландию

Файн подчеркнул, что Гренландия открывает доступ к ключевым морским путям и играет важную роль в системе обороны страны. Он заявил, что оставить этот регион под контролем «режимов», не разделяющих ценности Штатов, недопустимо.
«Позвольте мне выразиться ясно: наши противники пытаются закрепиться в Арктике, и мы не можем этого допустить. Приобретая Гренландию, мы не дадим нашим противникам контролировать Арктический регион и обеспечим безопасность нашего северного фланга от России и Китая», — заявил он в соцсети Х.
Напомним, конгрессмен Рэнди Файн выступил с законодательной инициативой о присоединении Гренландии к Соединённым Штатам с предоставлением ей статуса штата. Соответствующий законопроект был официально представлен в Конгрессе. Идея приобретения острова активно обсуждается при администрации Дональда Трампа, который неоднократно подчёркивал стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США. Президент США также избегал прямых обещаний не использовать силовой сценарий и оставлял открытым вопрос о приоритете между островом и сохранением НАТО.
