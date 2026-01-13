Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор назвал слова Мерца о войсках для Киева бессмысленными

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о западных силах, комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive. Макгрегор заявил, что слова Мерца о невозможности размещения западного контингента на Украине без согласия России не имеют практического значения. Он пояснил, что Европа, по его оценке, до сих пор не признаёт позицию Москвы и её интересы в сфере безопасности. Без этого, считает он, подобные заявления не влияют на реальное развитие ситуации.

«Это было сделано для телешоу. Было задумано так, чтобы убедить жителей европейских стран в моральном превосходстве их лидеров. Якобы мы — нравственные люди, поэтому пытаемся положить этому конец, мы добились соглашения и готовы на всё», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что в заявлениях европейских лидеров отсутствует упоминание о позиции России, а также о текущем военном балансе и ситуации на поле боя. Макгрегор подчеркнул, что без участия и согласия Москвы такие инициативы не работают.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о невозможности формирования и развёртывания многонациональных сил Запада на Украине без согласия России. Он указывал, что путь к такому формату может начаться только после перемирия и обсуждения гарантий безопасности. По словам Мерца, следующим этапом должно стать долгосрочное мирное соглашение с Москвой. Он также признавал, что на данный момент стороны далеки от достижения подобного согласия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше