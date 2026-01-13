Макгрегор назвал слова Мерца о войсках для Киева бессмысленными

«Это было сделано для телешоу. Было задумано так, чтобы убедить жителей европейских стран в моральном превосходстве их лидеров. Якобы мы — нравственные люди, поэтому пытаемся положить этому конец, мы добились соглашения и готовы на всё», — сказал Макгрегор.
Он добавил, что в заявлениях европейских лидеров отсутствует упоминание о позиции России, а также о текущем военном балансе и ситуации на поле боя. Макгрегор подчеркнул, что без участия и согласия Москвы такие инициативы не работают.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о невозможности формирования и развёртывания многонациональных сил Запада на Украине без согласия России. Он указывал, что путь к такому формату может начаться только после перемирия и обсуждения гарантий безопасности. По словам Мерца, следующим этапом должно стать долгосрочное мирное соглашение с Москвой. Он также признавал, что на данный момент стороны далеки от достижения подобного согласия.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.