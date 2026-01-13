Макгрегор назвал слова Мерца о войсках для Киева бессмысленными

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о западных силах, комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive. Макгрегор заявил, что слова Мерца о невозможности размещения западного контингента на Украине без согласия России не имеют практического значения. Он пояснил, что Европа, по его оценке, до сих пор не признаёт позицию Москвы и её интересы в сфере безопасности. Без этого, считает он, подобные заявления не влияют на реальное развитие ситуации.