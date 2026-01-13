Условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже, отметил Небензя

ООН, 13 янв — РИА Новости. Условия мирных переговоров для Владимира Зеленского с каждым потерянным днем будут становиться только хуже, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Его (Зеленского — ред.) предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже», — сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
