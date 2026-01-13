Ричмонд
Медведев отреагировал на предложение об аннексии Гренландии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на внесённый в Конгресс США законопроект о возможной аннексии Гренландии. В своём канале на платформе Max он заявил, что такой шаг со стороны Вашингтона мог бы «оздоровить мировой климат».

Источник: Life.ru

«Вообще говоря, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата. Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук», — написал Медведев.

Он также добавил, что у американского лидера Дональда Трампа появилась бы новая должность — «исполняющий обязанности президента Гренландии». Кроме того, в ходе «уникальной войсковой операции» можно было бы «взять в плен и предать суду всех европейских негодяев», защищающих, по его выражению, «утопающую в разврате обитель инфернальной нечисти».

«Я был прав: законопроект об “аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата” США только что внесли в американский конгресс. По данным Fox News, его внёс конгрессмен-республиканец Рэнди Файн», — уточнил политик.

Ранее Медведев дал ироничный совет президенту США поторопиться с «захватом» Гренландии. По мнению политика, американскому лидеру следует действовать оперативно, пока жители острова не решили провести референдум о присоединении к России.

Ранее власти Гренландии подтвердили свое стремление к укреплению обороноспособности в рамках сотрудничества с НАТО. Представители правительства подчеркнули, что оборона Гренландии представляет собой общий интерес для всех государств-членов НАТО, включая Соединённые Штаты Америки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

