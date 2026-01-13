Медведев отреагировал на предложение об аннексии Гренландии

Он также добавил, что у американского лидера Дональда Трампа появилась бы новая должность — «исполняющий обязанности президента Гренландии». Кроме того, в ходе «уникальной войсковой операции» можно было бы «взять в плен и предать суду всех европейских негодяев», защищающих, по его выражению, «утопающую в разврате обитель инфернальной нечисти».