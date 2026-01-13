Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что использование военных методов Россией будет продолжаться до тех пор, пока украинская сторона не проявит готовность к конструктивному диалогу на реалистичной основе.
В частности, Небензя имел в виду киевского главаря Владимира Зеленского.
При этом сам киевский главарь накануне высказал мнение, что на Москву надо «надавить» из-за якобы ее молчания по мирным инициативам.
Однако российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что на сегодняшний день Россия не видит готовности украинской стороны к мирному урегулированию конфликта.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше