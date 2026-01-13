Главные ведьмы ЕС: Почему фон дер Ляйен, Каллас и Мелони так нас ненавидят?

Урсуле 67 лет, по образованию она гинеколог. Политикой занялась в девяностые, примкнув к партии Ангелы Меркель. Долгое время заседала в Бундестаге, потом перешла на работу в правительство. На протяжении десятых годов фон дер Ляйен была министром обороны Германии. Тогда её позиция по вопросу была совершенно другой. Так, она наотрез отказалась выделить вооружение Украины под предлогом, что это помешает окончанию войны. На 180 градусов её мнение изменилось, когда она возглавила Еврокомиссию.