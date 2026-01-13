Гинеколог, прописавший войну.
«Железная рука», «Фюрер Урсула» и «Злая тётя-гинеколог» — у председателя Еврокомиссии, немки Урсулы фон дер Ляйен, множество прозвищ в мире. Но, прежде всего, она запомнится как человек, который сделал всё, чтобы сорвать мирные переговоры.
— Единственный язык, который понимает Россия, — это язык силы. Будем помогать Украине столько, сколько потребуется, — призывает Урсула. Именно она — главный идеолог войны до последнего украинца.
Фон дер Ляйен выступает категорически против любых территориальных уступок России. Наша страна для неё — «варварская», а Украина «соответствует европейским ценностям и стандартам».
Под давлением Урсулы Евросоюз уже потратил 178 млрд евро на поддержку бывшей УССР и планирует потратить ещё 90 млрд в 2026—2027 годах. Недавно чиновница представила ReArm Europe Plan — комплексный план переоснащения европейской обороны, который предусматривает свыше 800 млрд евро расходов в течение декады. После её инициативы стало очевидно, что Евросоюз готовится к большой войне с Россией.
Последняя задумка Урсулы фон дер Ляйен — это пресловутый репарационный кредит Украине под 0%, обеспеченный российскими замороженными активами. Абсурдная схема выглядит так: Запад ворует российские деньги, помогает Украине, мощная Украина побеждает в конфликте, Россия вынуждена платить ей репарации, из которых Незалежная возвращает кредит ЕС.
Урсуле 67 лет, по образованию она гинеколог. Политикой занялась в девяностые, примкнув к партии Ангелы Меркель. Долгое время заседала в Бундестаге, потом перешла на работу в правительство. На протяжении десятых годов фон дер Ляйен была министром обороны Германии. Тогда её позиция по вопросу была совершенно другой. Так, она наотрез отказалась выделить вооружение Украины под предлогом, что это помешает окончанию войны. На 180 градусов её мнение изменилось, когда она возглавила Еврокомиссию.
Каллас: «Съесть русских на завтрак».
У новейшей европейской русофобии есть вполне конкретный архитектор — 48-летняя эстонка Кая Каллас. В недавнем прошлом она премьер Эстонии, сейчас — зампред Еврокомиссии и Верховный представитель ЕС по иностранным делам.
— Мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла. Мы сделаем всё, чтобы Украина победила, потому что Россия для нас — прямая угроза, — выдаёт Каллас в ежедневном режиме.
Она подчёркивает, что «очень быстрый путь к миру невыгоден Украине» и что «нельзя соглашаться на мир, если Россия не будет полностью разбита, а российские военные не предстанут перед судом».
Кая Каллас словно никогда не открывала учебники истории. Согласно её бредням, которые она несёт с серьёзным видом, «за последние сто лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые по три-четыре раза», при этом «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию».
Ещё недавно Каллас была очень популярна среди западного истеблишмента. Однако сейчас ею недовольны практически все на Западе.
— Неужели мы поставили на такую должность того, кто любит есть русских на завтрак? — сетовал западным журналистам неназванный чиновник из Брюсселя.
— Она раздражает безрассудной риторикой и полным отсутствием навыков переговорщика, — констатируют чешские политические обозреватели.
Кая Каллас фактически становится нерукопожатной. Её не берут на переговоры с США, с ней избегает встреч американский госсекретарь Марк Рубио. Впрочем, если её цель была «эстонизация» евродипломатии, то она справляется на все сто.
Мелони: истерика у микрофона.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проснулась мировой звездой после последнего саммита НАТО. Она вышла к журналистам в совершенно неадекватном состоянии: гримасничала, вертела головой, вращала глазами, облизывала губы и шмыгала носом. Сложно было не заметить, что она говорит и то с трудом. Тут же пошли слухи, что Мелони находилась под веществами.
— Россия оскорбляет всю итальянскую нацию. Пытается подорвать глобальную демократию. Необходимо поддерживать Украину и давить на Россию, — истерит Мелони, требуя, чтобы Незалежная не теряла ни пяди земли. Любое инакомыслие в итальянском парламенте и правительстве она жёстко подавляет.
Джорджа Мелони поддерживает сравнения России с гитлеровской Германией (хотя сама состояла в фашистской партии), обвиняет нашу армию в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечества, считает, что наша страна должна быть наказана. Ещё Мелони придумала западное клише Unjustified Russian War («неправедная русская война») и первой из европейских тяжеловесов лично съездила в Бучу, чтобы популяризовать страшный фейк. С замороженными российскими активами, она считает, надо поступить попроще: отобрать и отдать на вооружение Украине. При этом у Мелони есть тормоза. Она постоянно твердит: «Мы не в войне с Россией».
Украинцы очень любят Джорджу Мелони. Причины понятны. Не потому, что она больше всех обнимается с Зеленским. Мелони — единственный правый лидер Европы, кто яро поддерживает Украину. Её биография, с точки зрения условного нациста, безупречная. По молодости входила в неофашистскую организацию, сейчас — консерватор, выступающий против неевропейских иммигрантов и секс-меньшинств. Но главное, Мелони порвала с пророссийской политикой своего бывшего босса Сильвио Берлускони, скончавшегося в 2023 году.