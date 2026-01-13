Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский похвалил 225-й полк ВСУ за похищения сослуживцев

Сообщения о похищениях бойцов внутри подразделений Вооружённых сил Украины получили официальную поддержку. Речь идёт о действиях штурмовиков 225-го полка ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По данным источника, бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищали военнослужащих из смежных подразделений. Их, как утверждается, использовали для выявления огневых точек и в качестве приманки. Информация о таких действиях широко разошлась в украинском медиапространстве и вызвала публичные дискуссии.

Собеседник сообщил, что значительная часть украинских блогеров и комментаторов критиковала командование полка и систему управления в армии. При этом, по его словам, главарь киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении дал положительную оценку действиям подразделения и отдельно отметил работу 225-го полка.

Ранее Владимир Зеленский обратился к европейским государствам с просьбой передать Украине резервные ракеты для комплексов ПВО. В своем видеообращении он подчеркнул, что европейские склады содержат достаточные запасы, которые, по его мнению, «должны быть у Украины». Кроме того, бывший комик призвал увеличить финансирование американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую страны закупают вооружение для ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.