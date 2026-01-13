По данным источника, бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищали военнослужащих из смежных подразделений. Их, как утверждается, использовали для выявления огневых точек и в качестве приманки. Информация о таких действиях широко разошлась в украинском медиапространстве и вызвала публичные дискуссии.
Собеседник сообщил, что значительная часть украинских блогеров и комментаторов критиковала командование полка и систему управления в армии. При этом, по его словам, главарь киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении дал положительную оценку действиям подразделения и отдельно отметил работу 225-го полка.
Ранее Владимир Зеленский обратился к европейским государствам с просьбой передать Украине резервные ракеты для комплексов ПВО. В своем видеообращении он подчеркнул, что европейские склады содержат достаточные запасы, которые, по его мнению, «должны быть у Украины». Кроме того, бывший комик призвал увеличить финансирование американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую страны закупают вооружение для ВСУ.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.