Зеленский похвалил 225-й полк ВСУ за похищения сослуживцев

Ранее Владимир Зеленский обратился к европейским государствам с просьбой передать Украине резервные ракеты для комплексов ПВО. В своем видеообращении он подчеркнул, что европейские склады содержат достаточные запасы, которые, по его мнению, «должны быть у Украины». Кроме того, бывший комик призвал увеличить финансирование американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую страны закупают вооружение для ВСУ.