Небензя: для Киева условия для переговоров будут ухудшаться с каждым днём

Для Киева возможности для диалога будут сужаться по мере продолжения конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что любые атаки на гражданское население России будут встречать незамедлительную и адекватную реакцию.
При этом постпред также отметил, что Россия будет использовать военные методы до тех пор, пока киевский главарь Владимир Зеленский не согласится на реалистичные условия переговоров.
В свою очередь киевский главарь заявил, что стороны якобы приблизились к финальному этапу мирного урегулирования. Однако он не уточнил, каким будет его формат.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше