Россия не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил Небензя

«Тут вдруг Еврокомиссия заговорила о том, что на каком-то этапе ЕС придется вести диалог с Россией. Так и хочется спросить, а где вы были раньше? Мы никогда не закрывались от разговоров, только вы опять же высокомерно полагали, что до этого не дойдет, поскольку России будет нанесено стратегическое поражение», — сказал Небензя.