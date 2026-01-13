Россия не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил Небензя

ООН, 13 янв — РИА Новости. Россия никогда не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященному Украине.
«Тут вдруг Еврокомиссия заговорила о том, что на каком-то этапе ЕС придется вести диалог с Россией. Так и хочется спросить, а где вы были раньше? Мы никогда не закрывались от разговоров, только вы опять же высокомерно полагали, что до этого не дойдет, поскольку России будет нанесено стратегическое поражение», — сказал Небензя.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости «говорить с Россией», заявила, что ЕС «в какой-то момент» придется вести переговоры с властями России.