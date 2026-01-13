Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ввел 25% пошлину для стран, ведущих бизнес с Ираном

Президент США Дональд Трамп ввел 25%-ю пошлину на бизнес для стран, ведущих дела с Ираном. Об этом он написал в своем официальном заявлении.

Трамп ввел очередные пошлины.

Президент США Дональд Трамп ввел 25%-ю пошлину на бизнес для стран, ведущих дела с Ираном. Об этом он написал в своем официальном заявлении.

«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с Соединенными Штатами Америки. Настоящее распоряжение является окончательным и обязательным к исполнению», — говорится в сообщении Дональда Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше