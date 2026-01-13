Трамп ввел 25% пошлину для стран, ведущих бизнес с Ираном

«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с Соединенными Штатами Америки. Настоящее распоряжение является окончательным и обязательным к исполнению», — говорится в сообщении Дональда Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.