Трамп ввел 25% пошлину для стран, ведущих бизнес с Ираном

Трамп ввел очередные пошлины.
Президент США Дональд Трамп ввел 25%-ю пошлину на бизнес для стран, ведущих дела с Ираном. Об этом он написал в своем официальном заявлении.
«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с Соединенными Штатами Америки. Настоящее распоряжение является окончательным и обязательным к исполнению», — говорится в сообщении Дональда Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.
