Трамп заявил о введении новых пошлин на товары из стран, работающих с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении 25-процентных пошлин на все страны, которые ведут дела с Ираном, сделав соответствующее заявление на платформе Truth Social.

В своем посте Трамп отметил, что «любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все сделки, осуществляемые с США». Он также добавил, что данное решение вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.

В своем посте Трамп отметил, что «любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все сделки, осуществляемые с США». Он также добавил, что данное решение вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.

Президент США Дональд Трамп официально сохраняет за собой право на любые методы воздействия на Иран, не исключая возможности нанесения прямых авиаударов по территории страны. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп рассматривает широкий спектр мер, хотя на текущем этапе отдает предпочтение дипломатическим инструментам.

