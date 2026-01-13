Ричмонд
Трамп ввёл 25%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о решении ввести 25-процентные пошлины для всех стран, сотрудничающих с Ираном. Об этом республиканец заявил в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

В публикации указано, что в отношении любой страны, ведущей дела с Ираном, будут введены 25-процентные пошлины на сделки, осуществляемые с США. Президент США добавил, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

«Начиная с сегодняшнего дня, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединёнными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и безоговорочным», — написал Трамп.

Тем временем, иранские представители выходили на связь со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Инициатором контакта выступало должностное лицо из структуры иранского правительства. Общение отличалось по тону от заявлений, которые Тегеран делает открыто. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также указала, что Уиткоффу отводится заметная роль в дипломатических контактах, связанных с Ираном.

