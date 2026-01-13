Ричмонд
Пушков назвал Майю Санду врагом Молдавии

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Молдавии Майя Санду выступает против интересов собственной страны, тем самым являясь врагом народа. По его словам, заявление Санду о том, что она проголосовала бы за присоединение к Румынии на референдуме, подтверждает этот вывод.

Источник: Life.ru

«Скажите, что это за президент, который выступает против существования государства, которое возглавляет?! Санду призналась, что в случае референдума она проголосовала бы за присоединение к Румынии. Иными словами, страну возглавляет не просто агент влияния другого государства, а враг собственного», — заявил Пушков в своём Telegram-канале.

Пушков охарактеризовал действия Санду как проявление слабости и политической несостоятельности, подчеркнув, что её стратегия евроинтеграции фактически ведёт к подрыву молдавской государственности. Сенатор выразил мнение, что руководитель страны больше ориентируется на внешние структуры, нежели на внутренние интересы Молдавии.

Сенатор заявил, что президент Молдавии может готовиться к работе в Евросоюзе «под боком у фон дер Ляйен» в роли европейского комиссара от Румынии.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду лично поддержала бы объединение страны с Румынией на возможном референдуме. По её словам, такой маленькой стране, как Молдавия, становится всё сложнее сохранять суверенитет и демократический строй в современном мире. Но большинство молдавских граждан не разделяет идею объединения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

