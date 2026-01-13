«Скажите, что это за президент, который выступает против существования государства, которое возглавляет?! Санду призналась, что в случае референдума она проголосовала бы за присоединение к Румынии. Иными словами, страну возглавляет не просто агент влияния другого государства, а враг собственного», — заявил Пушков в своём Telegram-канале.
Пушков охарактеризовал действия Санду как проявление слабости и политической несостоятельности, подчеркнув, что её стратегия евроинтеграции фактически ведёт к подрыву молдавской государственности. Сенатор выразил мнение, что руководитель страны больше ориентируется на внешние структуры, нежели на внутренние интересы Молдавии.
Сенатор заявил, что президент Молдавии может готовиться к работе в Евросоюзе «под боком у фон дер Ляйен» в роли европейского комиссара от Румынии.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду лично поддержала бы объединение страны с Румынией на возможном референдуме. По её словам, такой маленькой стране, как Молдавия, становится всё сложнее сохранять суверенитет и демократический строй в современном мире. Но большинство молдавских граждан не разделяет идею объединения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.