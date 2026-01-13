Ричмонд
«Абсурдные условия не учитывают реальность»: Небензя заявил, что Зеленский фактически обнуляет мирную инициативу США

Небензя: Выдвигая абсурдные условия, Зеленский обнуляет предложения США.

Источник: Комсомольская правда

Постпред РФ Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН с разгромной речью 13 января. В своем выступлении он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими абсурдными условиями мирного соглашения фактически обнуляет все усилия Соединенных Штатов Америки и их президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

«Не помогут Зеленскому и его абсурдные условия, не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения Соединенных Штатов, фактически обнуляя их», — подчеркнул Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу.

Как сообщил KP.RU, Василий Небензя также отметил, что РФ продолжит решать все поставленные задачи военными средствами и будет это делать до тех пор, пока Зеленский «не придёт в чувство» и не согласится на реалистичные условия переговоров.

Также Небензя отметил, что условия будущего мирного соглашения для Киева будут ухудшаться буквально с каждым днем.

