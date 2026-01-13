«Украинской клике не поможет ни провальный французский саммит “коалиции желающих”, ни продвижение натовских сил к границам Украины», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
До этого постпред отметил, что для Киева условия для переговоров будут ухудшаться с каждым днем. Тогда же Небензя акцентировал, что любые атаки на гражданское население РФ получат незамедлительную и адекватную реакцию.
Кроме этого, Небензя констатировал, что Москва продолжит решать проблемы военными методами, пока киевский главарь Владимир Зеленский не одумается.
Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, у Зеленского «железобетонно» нет шансов на вступление Украины в НАТО.