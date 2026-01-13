Небензя: У РФ нет сомнений, что удар ВСУ в Хорлах был спланированной атакой

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, посвященном Украине, что Москва убеждена: удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Хорлы был спланирован заранее.
По его словам, этот «чудовищный теракт» против гражданского населения не был случайностью. Он указал, что перед нанесением удара над населенным пунктом продолжительное время находился разведывательный беспилотник.
— У нас нет ни малейших сомнений в том, что это гнусное нападение носило заранее спланированный и преднамеренный характер… Это лишний раз подтверждает, что украинская сторона точно знала, куда и по кому она наносит удар, — цитирует российского дипломата РИА Новости.
Украинская армия в ночь на 1 января тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 29 мирных жителей, в том числе один ребенок. Еще более 50 человек пострадали.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинские власти продемонстрировали цинизм и звериную жестокость, отдав приказ нанести удар по кафе и гостинице в Херсонской области.