WSJ узнала о жалобах Трампа на генпрокурора из-за оппонентов и Эпштейна

В то же время представитель администрации сказал WSJ, что в последние месяцы Бонди стала реже появляться в Белом доме. Например, она не присутствовала на объявлении Трампом о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя именно ее ведомство обосновало арест венесуэльсого лидера, которому вменили сговор с целью наркотерроризма и другие обвинения. Представитель Министерства юстиции сообщил ведомству, что Бонди следила за задержанием Мадуро в режиме реального времени, а в Белом доме ее не было из-за логистических проблем и «деликатного характера операции».