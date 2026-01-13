Axios: сенатор США Келли подал иск в отношении главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Марк Келли (демократ от штата Аризона) подал судебный иск в отношении главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом 12 января сообщил портал Axios.
По его данным, Келли, капитан первого ранга ВМС США в отставке, посредством административного иска пытается добиться отмены решения Пентагона о понижении его в звании. Хегсет на прошлой неделе сообщил в X, что запустил процедуру понижения Келли в ранге, сопроводив этот шаг письменным выговором с занесением в личное дело.
Келли в иске к главе Пентагона назвал его решение неконституционным, а также заявил, что подобными действиями руководство Пентагона дает понять, что военные в отставке «будут подвергнуты преследованию, если будут высказываться против» политики президента США Дональда Трампа или военного министра. Сенатор настаивает на том, что Хегсет решением о понижении его в ранге нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.
В конце ноября 2025 года Хегсет поручил провести проверку в отношении Келли из-за его высказываний, которые содержали призывы к военнослужащим не выполнять спорные приказы командования.
Перед этим группа членов Сената и Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии, в том числе Келли, обратилась к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, указав, что США подвергаются не только внешним, но и внутренним угрозам. В частности, законодатели утверждали, что администрация Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.
В 1980-е годы Келли служил летчиком в Военно-морских силах США. В 1996 году он был отобран в группу подготовки американских астронавтов. Свой первый космический полет в качестве пилота шаттла Келли совершил в 2001 году. В 2011 году он завершил карьеру астронавта, в общей сложности проведя в космосе около 54 дней.