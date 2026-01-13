Axios: сенатор США Келли подал иск в отношении главы Пентагона

Перед этим группа членов Сената и Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии, в том числе Келли, обратилась к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, указав, что США подвергаются не только внешним, но и внутренним угрозам. В частности, законодатели утверждали, что администрация Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.