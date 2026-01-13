Медведев прокомментировал проект США об аннексии Гренландии: «Я был прав»

Инициативу конгрессменов США по включению Гренландии в состав Соединенных Штатов прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Я был прав: законопроект об “аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата” США только что внесли в американский конгресс», — написал запред в мессенджере Max.
Ранее Медведев с иронией заявил, что гипотетическая аннексия Гренландии США могла бы положительно сказаться на глобальном климате. Также он призвал руководство США поторопиться с действиями. В противном случае, по его словам, на острове может пройти «внезапный референдум». На нем все 55-тысячное население Гренландии, как предположил Медведев, могло бы проголосовать за вхождение в состав России.
Согласно заявлению конгрессмена Рэнди Файна, новый законопроект позволит начать процедуру присоединения Гренландии. Документ предусматривает аннексию острова и получение им статуса штата США. По мнению законодателя, эта инициатива даст президенту Дональду Трампу правовые основания для необходимых действий.
Кроме этого, законопроект предусматривает обязательство для администрации США. Она должна будет предоставить Конгрессу специальный отчет о необходимости описать требуемые изменения в законодательстве. Эти изменения нужны для того, чтобы Гренландия могла войти в состав Соединенных Штатов.
Гренландия является частью Дании. Президент США не раз высказывал заинтересованность в присоединении острова. Он подчеркивал его стратегическое значение для безопасности США. При этом накануне американский президент заявил, что оборона Гренландии якобы состоит из двух собачьих упряжек.
При этом Дания и Гренландия предупредили США о недопустимости захвата острова. Власти заявили, что ожидают уважения к своей территориальной целостности.
В свою очередь американист Джон Кавулич заявил, что в случае получения Гренландией статуса штата, ее граждан успокоят тем, что теперь у них будет два паспорта — и США, и жителей Евросоюза.