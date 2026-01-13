Медведев прокомментировал проект США об аннексии Гренландии: «Я был прав»

Ранее Медведев с иронией заявил, что гипотетическая аннексия Гренландии США могла бы положительно сказаться на глобальном климате. Также он призвал руководство США поторопиться с действиями. В противном случае, по его словам, на острове может пройти «внезапный референдум». На нем все 55-тысячное население Гренландии, как предположил Медведев, могло бы проголосовать за вхождение в состав России.