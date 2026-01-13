Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Условия переговоров для Зеленского ухудшаются с каждым днём

Условия мирных переговоров для главаря киевского режима Владимира Зеленского будут ухудшаться с каждым упущенным днём. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (Совбеза) по Украине.

Источник: Life.ru

Дипломат напомнил, что Зеленского предупреждали о такой возможности ранее.

«Его предупреждали ещё в своё время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днём будут становиться только хуже», — подчеркнул Небензя.

Ранее конгрессвумен США Анна Паулина Луна направила приглашение четырём депутатам Государственной Думы (Госдумы) Российской Федерации посетить Вашингтон для проведения переговоров с членами Конгресса. Целью встречи заявлено обсуждение мирных инициатив по Украине. Луна отметила, что получила разрешение Государственного департамента на приезд российских парламентариев. По её словам, мир должен преобладать, а вести переговоры должны «здравомыслящие люди».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше