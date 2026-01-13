Небензя: Условия переговоров для Зеленского ухудшаются с каждым днём

Дипломат напомнил, что Зеленского предупреждали о такой возможности ранее.
«Его предупреждали ещё в своё время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днём будут становиться только хуже», — подчеркнул Небензя.
Ранее конгрессвумен США Анна Паулина Луна направила приглашение четырём депутатам Государственной Думы (Госдумы) Российской Федерации посетить Вашингтон для проведения переговоров с членами Конгресса. Целью встречи заявлено обсуждение мирных инициатив по Украине. Луна отметила, что получила разрешение Государственного департамента на приезд российских парламентариев. По её словам, мир должен преобладать, а вести переговоры должны «здравомыслящие люди».
